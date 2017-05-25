AFP: у побережья Ливии за день спасены более 900 мигрантов

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ТУНИС, 25 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Более 900 нелегальных мигрантов, пытавшихся через Средиземное море попасть в Европу, были спасены у побережья Ливии, два человека найдены мертвыми. Об этом сообщило AFP.
Как отмечает агентство, в результате проведенных спасательных операций судна Prudence, зафрахтованного неправительственной организацией "Врачи без границ", удалось спасти 908 человек, среди них много женщин и детей.
"Наши команды возвращаются, чтобы завершить седьмую за день (за четверг) спасательную операцию. На борту Prudence находится в настоящее время 908 человек", - сообщается на странице организации в Twitter.
Ливийская территория стала крупнейшим перевалочным пунктом для потоков переселенцев из Африки в Европу, устремляющихся на поиски работы и лучшей доли. В последние годы правления Муамара Каддафи властям удалось немного снизить их приток, а в 2010 году страна законодательно внесла незаконную миграцию в разряд уголовных преступлений, однако после свержения властей поток нелегалов, стремящихся попасть в европейские страны, нарастал в геометрической прогрессии.
По данным Министерства внутренних дел Италии, с 1 января 2017 года более 50 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Италию, что на 30% превышает показатель за аналогичный период 2016 года. По сведениям ООН, с начала года у побережья Ливии погибли или пропали без вести более 1,4 тысячи человек.