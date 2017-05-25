В Брюсселе началась рабочая сессия саммита НАТО

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Рабочая сессия саммита НАТО с участием лидеров 28 государств-членов альянса началась в четверг в новой штаб-квартире Организации в бельгийской столице, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Единственная рабочая сессия однодневного саммита проходит в формате делового ужина, продолжительность которого составит около трех часов. За первые полчаса выступят с трехминутными речами генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры всех 28 государств альянса. Следующие полтора часа они потратят на обсуждение двух ключевых тем саммита: увеличение военных расходов и борьба с международной террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России).

По словам Столтенберга, несмотря на то, что Россия не находится среди основных тем сегодняшней дискуссии, РФ "всегда включена в повестку дня" НАТО и будет обсуждаться.