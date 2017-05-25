Столтенберг приветствовал предстоящее вступление Черногории в НАТО

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс рад приветствовать вхождение Черногории в свой состав. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на открытии саммита Организации в Брюсселе.
"К 28 государствам-союзникам вскоре присоединится 29-е. Мы готовимся к вступлению в НАТО Черногории. Для меня огромная честь приветствовать сегодня на нашем евроатлантическом саммите премьер-министра Черногории Душко Марковича", - сказал генсек, поприветствовав главу правительства на языке его страны.
Ранее президент США Дональд Трамп во время передачи новой штаб-квартиры НАТО довольно резко отстранил рукой вставшего перед ним Душко Марковича. Этот неловкий момент вызвал смех журналистов в пресс-центре альянса, которые внимательно следили за церемонией на экранах видеотрансляции.
Черногория официально станет членом НАТО 5 июня, когда состоится передача США, как хранителя Североатлантического договора, ратифицированного всеми странами организации протокола о вступлении Черногории.