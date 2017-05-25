Экс-президент Эквадора попал в больницу после инаугурации своего преемника Ленина Морено

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа вынужден был досрочно покинуть церемонию вступления в должность нового главы государства Ленина Морено из-за плохого самочувствия. Как сообщила в Twitter исполнительный секретарь правящего "Альянса ПАИС" Габриэла Риваденейра, врачи приняли решение госпитализировать политика.
"В результате медицинского осмотра у него была выявлена пневмония. Он останется в больнице до тех пор, пока его состояние не улучшится", - написала Риваденейра. Перед тем как обратиться за медицинской помощью, Корреа передал новому главе государства президентскую ленту, выполненную в цветах национального флага Эквадора.
Después de revisión médica, se confirma @MashiRafael está en HCAM con neumonía. Estará interno hasta confirmación de mejoría.— Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) 25 May 2017
В среду стало известно, что другой почетный гость церемонии был вынужден временно покинуть ее из-за плохого самочувствия. Речь идет о президенте Аргентины Маурисио Макри. По словам его представителя Ивана Павловски, лидер южноамериканской страны "участвовал в инаугурации Ленина Морено в Кито, который находится на высоте 2,8 тыс. метров над уровнем моря", и в какой-то момент почувствовал себя плохо.
Президент Аргентины вышел из зала, где было очень душно, и его осмотрели дежурившие на месте врачи. Затем Макри выпил чай из листьев коки, который в странах Южной Америки употребляют для улучшения самочувствие в условиях высокогорья, и после того, как его состояние начало приходить в норму, вернулся на церемонию.
В среду представитель правящего "Альянса ПАИС" Ленин Морено вступил в должность президента Эквадора. На этом посту он сменил Рафаэля Корреа, возглавлявшего республику на протяжении последних 10 лет.