Полиция Брюсселя задержала десятки человек у штаб-квартиры НАТО

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Полиция Брюсселя задержала десятки человек за попытки провести несанкционированную акцию рядом со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, где проходит саммит глав государств и правительств альянса. Об этом сообщает местная газета Le Soir.
По ее данным, в акции с лозунгами "Остановить НАТО-2017" принимали участие около ста человек, в общей сложности задержаны более 30 из них. Целью собравшихся было задержать прибытие делегаций стран-членов НАТО и, соответственно, начало саммита альянса.
В штаб-квартире альянса в эти минуты открылась рабочая сессия саммита НАТО с участием лидеров 28 государств-членов альянса. Единственная рабочая сессия однодневного саммита проходит в формате делового ужина, продолжительность которого составит около трех часов. За первые полчаса выступят с трехминутными речами генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры всех 28 государств альянса. Следующие полтора часа они потратят на обсуждение двух ключевых тем саммита: увеличение военных расходов и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
По словам Столтенберга, несмотря на то, что Россия не находится среди основных тем сегодняшней дискуссии, РФ "всегда включена в повестку дня" НАТО и будет обсуждаться.