Италия вынесет на обсуждение G7 декларацию о борьбе с терроризмом

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Италия, председательствующая в G7, вынесет на обсуждение саммита, который стартует в пятницу в Таормине (о. Сицилия), декларацию о борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Об этом объявил в своем выступлении на саммите НАТО премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Против стратегии террора необходимо еще выше поднять уровень борьбы с ним. Завтра в Таормине я предложу принять декларацию против терроризма и экстремизма", - сказал Джентилони.

Терроризм и борьба с ним значились в повестке дня саммита как приоритетная тема, однако еще большую актуальность она получила после произошедшего на этой неделе теракта в Манчестере.