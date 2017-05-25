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Италия вынесет на обсуждение G7 декларацию о борьбе с терроризмом

Международная панорама
25 мая, 19:59 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 25, мая. /ТАСС

Против стратегии террора необходимо еще выше поднять уровень борьбы с ним, заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Италия, председательствующая в G7, вынесет на обсуждение саммита, который стартует в пятницу в Таормине (о. Сицилия), декларацию о борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Об этом объявил в своем выступлении на саммите НАТО премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Против стратегии террора необходимо еще выше поднять уровень борьбы с ним. Завтра в Таормине я предложу принять декларацию против терроризма и экстремизма", - сказал Джентилони.

Терроризм и борьба с ним значились в повестке дня саммита как приоритетная тема, однако еще большую актуальность она получила после произошедшего на этой неделе теракта в Манчестере.

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