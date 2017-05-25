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Трамп договорился с Туском и Юнкером усиливать давление на КНДР

Международная панорама
25 мая, 20:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Стороны намерены совместными действиями "еще больше изолировать северокорейский режим политически и экономически"

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп на встрече в Брюсселе договорился с председателем Евросовета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером усиливать давление на КНДР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

"Лидеры обсудили общие для США и Евросоюза вызовы в борьбе с глобальным терроризмом и защите своих национальных территорий, - указывается в документе. - Они также согласились с необходимостью работать совместно для углубления сотрудничества в области безопасности для борьбы с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ. - прим. ТАСС), противодействия радикализации и реагирования на общие угрозы".

"Они также обсудили угрозу со стороны Северной Кореи и согласились работать совместно, чтобы еще больше изолировать северокорейский режим политически и экономически", - говорится в сообщении.

В Белом доме также отметили, что США и ЕС сошлись во мнении насчет того, что им следует "углублять свое прочное экономическое взаимодействие" и, в частности, защищать свою промышленность от "несправедливой конкуренции".

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