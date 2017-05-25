В Сенате США поддержали идею о создании фонда по противодействию России

ФИФА: граждане КНДР не работают на стройках объектов ЧМ-2018Спорт 25 мая, 20:16
Смолов признался, что для него имела значение победа в бомбардирской гонке РФПЛСпорт 25 мая, 19:47
В Петербурге хотят включить кладбища и кальянные в закон о комендантском часе для детейОбщество 25 мая, 19:43
Новак: страны ОПЕК и вне ОПЕК будут развивать сотрудничество и вне Венского соглашенияЭкономика и бизнес 25 мая, 19:40
Мутко: работы на стадионах ЧМ-2018 ведутся в соответствии с требованиями ФИФАСпорт 25 мая, 19:36
Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в ПетербургеСпорт 25 мая, 19:24
Черчесов призвал не драматизировать ситуацию вокруг газона стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 25 мая, 19:17
Загруженность дорог в Москве оценивается в восемь балловОбщество 25 мая, 19:10
Штаб коалиции признал гибель более 100 мирных жителей в Мосуле после авиаудара ВВС СШАМеждународная панорама 25 мая, 19:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам на заседании поддержал законопроект о создании специального фонда, предназначенного для противодействия России в информационном и политическом пространстве.
Согласно тексту, опубликованному на сайте комитета, на эти цели в 2018 и 2019 финансовых годах должно быть выделено $250 млн. Эти средства предназначены для "защиты критически важных (для страны) инфраструктуры и механизмов по проведению выборов" в тех странах НАТО и Евросоюза, которые, по мнению госсекретаря США, "могут оказаться уязвимыми перед влиянием со стороны Российской Федерации" и не имеют достаточно средств для укрепления своей безопасности.
Кроме того, часть этих средств можно потратить на оказание помощи в этой сфере Грузии, Украине и государствам, претендующим на вступление в НАТО и ЕС. Авторы законопроекта уточняют, что средства фонда разрешается использовать для поддержки "гражданского общества, СМИ и других неправительственных организаций, которые противостоят влиянию и пропаганде со стороны Российской Федерации".
Сенаторы также хотят обязать президента США ежегодно представлять доклад комитетам Конгресса "с описанием средств массовой информации, контролируемых и спонсируемых" Россией.
Данная инициатива в скором времени может быть рассмотрена полным составом Сената США, но для того, чтобы лечь на подпись к главе государства, ее также должна поддержать Палата представителей Конгресса.