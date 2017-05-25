В Госдепартаменте подтвердили визит Тиллерсона в Великобританию

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь Рекс Тиллерсон 26 мая впервые посетит Великобританию с официальным визитом, у него запланирована встреча с министром иностранных дел королевства Борисом Джонсоном. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит свой первый официальный визит в Лондон в пятницу 26 мая, чтобы встретиться с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и от лица американского народа выразить соболезнования жителям Великобритании и правительству Ее Величества в связи с террористической атакой, произошедшей 22 мая в Манчестере", - говорится в заявлении Науэрт. По ее словам, Тиллерсон намерен подтвердить приверженность Вашингтона "особым отношениям" с Соединенным Королевством и проявить солидарность в борьбе с терроризмом во всем мире.
В ходе визита Тиллерсон и Джонсон оставят свои подписи в книге соболезнований, а затем сделают короткие заявления для прессы.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.