Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдепартаменте подтвердили визит Тиллерсона в Великобританию

Международная панорама
25 мая, 20:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Госсекретарь собирается провести встречу с министром иностранных дел королевства Борисом Джонсоном

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь Рекс Тиллерсон 26 мая впервые посетит Великобританию с официальным визитом, у него запланирована встреча с министром иностранных дел королевства Борисом Джонсоном. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит свой первый официальный визит в Лондон в пятницу 26 мая, чтобы встретиться с министром иностранных дел Борисом Джонсоном и от лица американского народа выразить соболезнования жителям Великобритании и правительству Ее Величества в связи с террористической атакой, произошедшей 22 мая в Манчестере", - говорится в заявлении Науэрт. По ее словам, Тиллерсон намерен подтвердить приверженность Вашингтона "особым отношениям" с Соединенным Королевством и проявить солидарность в борьбе с терроризмом во всем мире.

В ходе визита Тиллерсон и Джонсон оставят свои подписи в книге соболезнований, а затем сделают короткие заявления для прессы.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
3
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
4
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
5
Телекомментатор Орлов заявил, что видео с его словами о банкротстве "Матч ТВ" смонтировали
6
Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама