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Reuters: в столкновениях в ЦАР за последние две недели погибли около 300 человек

Международная панорама
25 мая, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Стычки происходят между христианскими и мусульманскими группировками

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Около 300 человек погибли за последние две недели в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в ходе столкновений христианских и мусульманских группировок.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти республики и представителей ООН.

Массовое насилие, захлестнувшее две недели назад восток страны, приближается к уровню 2013 года, когда бушевала гражданская война между мусульманскими и христианско-анимистскими группировками. Об этом было сказано в совместном заявлении министра социальной политики и национального примирения ЦАР Виржини Байкуа и представителей ООН. Согласно их данным, число жертв последней эскалации конфликта составляет около 300 человек, более 100 тысяч жителей охваченных беспорядками районов покинули свои дома.

"Это катастрофа. Дома сожжены, а те, что сохранились, -  разграблены. Внутриперемещенные лица в лагерях опасаются, что ситуация может в любой момент ухудшиться, поскольку вокруг лагерей бродят вооруженные люди", - поделилась министр своими впечатлениями от поездки в город Бриа. По данным властей, за три дня, с 15 по 18 мая, Бриа покинули четыре из пяти жителей (более 40 тысяч).

От столкновений боевиков христианских и мусульманских группировок пострадали также города Бангасу и Алиндао на востоке страны. Во время осады боевиками христианской группировки "Анти-балака" Бангасу, расположенного у границы с Демократической Республикой Конго в регионе добычи алмазов, погибли пять солдат Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), а также не менее 115 местных жителей. Около тысячи мусульман, спасаясь от погромов и артиллерийских обстрелов жилых кварталов, укрылись в местной мечети и позже были эвакуированы миротворцами ООН.

В настоящее время ситуацию в Бангасу контролируют отряды МИНУСКА, численность военного контингента которой составляет 13 тысяч бойцов.

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