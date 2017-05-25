Апелляционный суд в США оставил в силе приостановку миграционного указа Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд 4-го округа в Ричмонде (штат Вирджиния) оставил в силе запрет на исполнение указа президента США Дональда Трампа, касающегося отказа в выдаче виз на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Апелляционный суд оставил в силе решение судов нижней инстанции, приостановивших действие указа. Судьи заявили, что их не убедили аргументы администрации Трампа о том, что миграционный указ издан по соображениям защиты национальной безопасности.