В Конгресс США внесен законопроект, позволяющий вести военные действия против ИГ

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Законопроект, позволяющий США вести военные действия против таких террористических группировок, как "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" и "Талибан" (все запрещены в РФ - прим. ТАСС), внесен в Сенат Конгресса страны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте соавтора инициативы сенатора-республиканца Джеффа Флейка.

"Сенаторы Флейк и (демократ) Тим Кейн внесли законопроект, позволяющий вести военные действия против ИГ, "Аль-Каиды" и "Талибана", - отмечается в документе. - Почти через 16 лет после того, как Конгресс принял в 2001 аналогичный законопроект, борьба США против тех, кто несет ответственность за теракты 11 сентября, распространилась на многочисленные террористические организации, которые в 2001 году даже не существовали, как например ИГ".

Внесенный законопроект "прямо допускает военные действия" против трех группировок. Он также "предоставляет Конгрессу надзорную роль, которой он в настоящее время не обладает, в отношении тех, кого можно считать "связанными" с этими террористическими организациями, а также в отношении стран, где могут проводиться соответствующие военные действия".

Речь идет, в частности, о том, что законодатели будут курировать вопрос расширения области ведения военных действий против экстремистов, если они выходят за пределы Афганистана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали. При этом документ "отменяет и заменяет собой" аналогичные законы, принятые в 2001 году против организаторов и исполнителей терактов 11 сентября и в 2002 году - против Ирака.

Сенаторы хотят обязать президента постоянно отчитываться перед законодателями о ходе военных действий против трех группировок, а также об антитеррористических мерах, принимаемых в США в связи с этим. Срок действия инициативы в случае ее принятия составит пять лет, однако в документе значительно упрощается процедура его повторного одобрения. В 2015 году оба сенатора уже вносили похожий законопроект, но он так и не был принят.

Незаконная война

"Наша конституционная обязанность в Конгрессе санкционировать военные действия, но мы молчали, поскольку администрация распространила действия закона от 2001 года далеко за пределы его первоначальной цели", - отметил Кейн, который с начала международной антитеррористической кампании против ИГ в 2014 году критиковал прежнюю администрацию президента Барака Обамы за ведение военных действий без разрешения Конгресса.

"Это незаконная война. Президент утверждает, что он может вести эту войну без разрешения Конгресса, - заявлял экс-кандидат на пост вице-президента США от демократов. - Способны ли мы сделать что-либо аморальнее, чем это? Приказывать бойцам рисковать своей жизнью, участвуя в военной операции, которую мы даже не захотели обсуждать (в Конгрессе)?"

По мнению члена комитетов по иностранным делам и Вооруженным силам Сената, у законодателей "просто не было воли", чтобы дать разрешение на использование военной силы против ИГ. Конституция США обязывает Конгресс объявлять войны, тем не менее, Обама перед началом операции заявил, что ему не нужно согласовывать эти действия с законодателями, и он может воспользоваться разрешением на применение военной силы против террористов от 2001 года, принятым Конгрессом после терактов 11 сентября. "Это утверждение смехотворно", - подчеркнул Кейн, добавив, что "миллионы долларов налогоплательщиков уходят на войну, которая может длиться годами".

После критики со стороны Конгресса такого шага Обама отправил в феврале 2015 года проект нового разрешения для борьбы с ИГ в законодательный орган, отметив, что он поддержит одобрение этой инициативы, несмотря на то, что не уверен в ее необходимости. С тех пор так ничего и не изменилось.

Местные эксперты объясняют такой шаг тем, что законодатели не хотят брать на себя ответственность за результаты антитеррористической кампании. Так, если она завершится неудачей, то обвинять будут только президента в связи с тем, что Конгресс не санкционировал военные действия. "Мы так ничего и не сделали. Мы сложили с себя наши конституционные обязанности", - заявлял Кейн.

Тем не менее, само проведение военных действий против экстремистов пользуется поддержкой среди законодателей, что показал ряд слушаний. Нынешняя администрация президента Дональда Трампа работает над новой стратегией по противоборству ИГ.