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Следствие на Украине заново проверяет материалы дела об убийстве журналиста Шеремета

Международная панорама
25 мая, 22:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, мая. /ТАСС

Такое решение было принято из-за допущенной во время расследования ошибки, уточнил глава МВД страны

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КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины начали повторную проверку всех материалов уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета из-за допущенной во время расследования ошибки. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

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"Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажет так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла. Однако наличие такой небрежности в одном случае из почти двух тысяч заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты", - признал он в телеэфире "24 канала".

Как ранее заявлял генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, на месте убийства Шеремета из-за ошибки с одной из камер наблюдения не была изъята запись, которая позже попала в руки журналистов и была обнародована.

Павел Шеремет последние пять лет жил на Украине, работал в издании "Украинская правда", а также ведущим на радио "Вести". Он погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва бомбы в автомашине, на которой добирался на работу. Полиция квалифицировала смерть 44-летнего журналиста как умышленное убийство. Президент Украины Петр Порошенко недавно подверг критике ход расследования убийства Шеремета. Он выразил недовольство тем, что виновные до сих пор не найдены и не понесли наказания.

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