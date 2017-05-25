Следствие на Украине заново проверяет материалы дела об убийстве журналиста Шеремета

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины начали повторную проверку всех материалов уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета из-за допущенной во время расследования ошибки. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

"Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажет так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла. Однако наличие такой небрежности в одном случае из почти двух тысяч заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты", - признал он в телеэфире "24 канала".

Как ранее заявлял генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, на месте убийства Шеремета из-за ошибки с одной из камер наблюдения не была изъята запись, которая позже попала в руки журналистов и была обнародована.

Павел Шеремет последние пять лет жил на Украине, работал в издании "Украинская правда", а также ведущим на радио "Вести". Он погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва бомбы в автомашине, на которой добирался на работу. Полиция квалифицировала смерть 44-летнего журналиста как умышленное убийство. Президент Украины Петр Порошенко недавно подверг критике ход расследования убийства Шеремета. Он выразил недовольство тем, что виновные до сих пор не найдены и не понесли наказания.