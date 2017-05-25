НАТО будет укреплять оборону и развивать диалог в отношениях с Россией

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. НАТО будет укреплять свою оборону и развивать диалог в отношениях с Россией. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам однодневного саммита НАТО в Брюсселе.
"Сегодня мы подтвердили наш двусторонний поход в отношениях с Россией: с одной стороны, укреплять оборону, с другой стороны, развивать диалог", - сказал он.
По его словам, к настоящему моменту "есть результаты в обоих направлениях". "Все страны-члены альянса выступили не за провокацию конфликта, а за его предотвращение. Мы открыты к диалогу с Россией для повышения прозрачности и снижения рисков", - отметил генсек.
Столтенберг также отметил, что позиции стран НАТО по отношению к России на сегодняшний день более едины, чем когда-либо после холодной войны. "Позиция стран НАТО ясна, у нас есть общее мнение по ней, есть единство по подходу к России. И оно сильнее, чем когда-либо после холодной войны", - сказал он.
Следующий саммит НАТО пройдет в 2018 году.