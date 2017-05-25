Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

НАТО будет укреплять оборону и развивать диалог в отношениях с Россией

Международная панорама
25 мая, 23:06 дата обновления: 25 мая, 23:20 UTC+3

Генсек отметил, что страны-члены Североатлантического альянса подтвердили двусторонний поход в отношениях с РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. НАТО будет укреплять свою оборону и развивать диалог в отношениях с Россией. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам однодневного саммита НАТО в Брюсселе.

"Сегодня мы подтвердили наш двусторонний поход в отношениях с Россией: с одной стороны, укреплять оборону, с другой стороны, развивать диалог", - сказал он.

По его словам, к настоящему моменту "есть результаты в обоих направлениях". "Все страны-члены альянса выступили не за провокацию конфликта, а за его предотвращение. Мы открыты к диалогу с Россией для повышения прозрачности и снижения рисков", - отметил генсек.

Столтенберг также отметил, что позиции стран НАТО по отношению к России на сегодняшний день более едины, чем когда-либо после холодной войны. "Позиция стран НАТО ясна, у нас есть общее мнение по ней, есть единство по подходу к России. И оно сильнее, чем когда-либо после холодной войны", - сказал он.

Следующий саммит НАТО пройдет в 2018 году.

Смотрите также

Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФ

Столтенберг: НАТО приветствует контакты на высоком уровне стран альянса с Россией

Столтенберг: позиция НАТО к России не изменилась с приходом администрации Трампа в США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Столтенберг, Йенс
Страны
Россия Бельгия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
3
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
4
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
7
В Москве за май эвакуировали с улиц более 700 машин без номеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама