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Белый дом: Трамп не клялся в верности НАТО, так как это подразумевалось

Международная панорама
25 мая, 23:35 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что "почти смехотворно" требовать еще "каких-то подтверждений" того, что подразумевается "самим характером участия и выступления"

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп не подтверждал прямо в своем выступлении в НАТО приверженность США 5-й статье Североатлантического договора, потому что это подразумевалось само собой. Пресс- секретарь Белого дома Шон Спайсер дал журналистам это пояснение на брифинге, который он провел в Брюсселе перед отлетом американской делегации в Италию. Упомянутый пункт договора провозглашает принцип "все за одного" в коллективной обороне альянса.

"Если участвуешь в церемонии, посвященной использованию 5 статьи после 9/11 (теракты 11 сентября 2001 года в США - прим. ТАСС), и сам говоришь об этом, то это достаточно ясное выражение поддержки", - сказал Спайсер, имея в виду Трампа. "Почти смехотворно" требовать еще "каких-то подтверждений" того, что подразумевается "самим характером участия и выступления", добавил пресс-секретарь, по своему обыкновению не договаривая до конца начатые фразы.

Однако пресса в США не считает само собой разумеющимся согласие Трампа с принципом коллективной обороны альянса, который он в свое время называл "устаревшим" и вообще резко критиковал. Вашингтонский журнал Foreign Policy ("Внешняя политика") в своем комментарии на эту тему пишет: "Европейские лидеры надеялись, что Дональд Трамп прямо поддержит фундаментальный тезис о коллективной обороне в НАТО в четверг в ходе визита в Брюссель после того, как в ходе своей предвыборной кампании он давал понять, что для него это пустые слова. Но он этого не сделал".

Публикация озаглавлена "Трамп позволяет своей первой встрече в НАТО стать победой для Путина".

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