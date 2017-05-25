Трамп поблагодарил сограждан за поддержку в связи с ростом рейтинга популярности

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональда Трамп поблагодарил соотечественников за поддержку в связи с ростом своего рейтинга популярности, зафиксированного исследовательской службой Rasmussen Reports.

"Спасибо за вашу поддержку. Вместе мы вновь сделаем Америку безопасной и великой!" - написал сегодня в своем Twitter хозяин Белого дома. При этом он прикрепил своей записи изображение результатов нового опроса общественного мнения, проведенного в США Rasmussen Reports. В соответствии с результатами данного социологического исследования, рейтинг популярности Трампа поднялся до отметки 48%.

Thank you for your support. Together, we will MAKE AMERICA SAFE AND GREAT AGAIN!#POTUSAbroad #USA pic.twitter.com/42vCwr5GkA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 May 2017

Исследование было проведено среди 1,5 тыс. американцев, имеющих право голоса. Доля погрешности в его результатах составляет 2,5%.