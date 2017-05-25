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Трамп поблагодарил сограждан за поддержку в связи с ростом рейтинга популярности

Международная панорама
25 мая, 23:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Президент США заявил, что вместе с поддерживающими его сделает Америку снова великой

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональда Трамп поблагодарил соотечественников за поддержку в связи с ростом своего рейтинга популярности, зафиксированного исследовательской службой Rasmussen Reports.

"Спасибо за вашу поддержку. Вместе мы вновь сделаем Америку безопасной и великой!" - написал сегодня в своем Twitter хозяин Белого дома. При этом он прикрепил своей записи изображение результатов нового опроса общественного мнения, проведенного в США Rasmussen Reports. В соответствии с результатами данного социологического исследования, рейтинг популярности Трампа поднялся до отметки 48%.

Исследование было проведено среди 1,5 тыс. американцев, имеющих право голоса. Доля погрешности в его результатах составляет 2,5%.

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