Трамп пообещал разобраться с утечками информации в правительственных ведомствах

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп обещает разобраться с проблемой утечек секретных данных, которые исходят от американских правительственных структур.
"Эти предполагаемые утечки, исходящие из правительственных ведомств, вызывают глубокую тревогу. Они продолжаются в течение длительного времени, моя администрация разберется с этим", - говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.
"Я прошу министерство юстиции и другие профильные ведомства провести полное разбирательство по данному вопросу. Виновные должны быть подвернуты судебному преследованию по всей строгости закона", - добавил глава государства.
Ранее Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере после того, как в американской газете The New York Times были опубликованы фото с изображением деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта американской певицы Арианы Гранде на "Манчестер-арене". Премьер-министр Тереза Мэй обещала поднять вопрос об утечках во время встречи с Трампом в Брюсселе на саммите НАТО.