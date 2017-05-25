Канадский батальон НАТО будет развернут в Латвии в ближайшее время

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Батальон НАТО в Латвии, который возглавит Канада, будет сформирован уже в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо по итогам завершившегося здесь саммита альянса.
"Мы возглавляем многонациональный батальон НАТО, который вскоре будет развернут в Латвии", - цитирует главу канадского правительства его пресс-служба. Трюдо отметил, что "Канада играет в НАТО ключевую роль" и будет оставаться "надежным союзником альянса и в будущем". "В Брюсселе вместе с нашими союзниками и партнерами мы предприняли важные шаги, которые будут способствовать международному миру и безопасности, и помогут нам лучше реагировать на проблемы безопасности по всему миру", - добавил премьер.
Лидеры альянса на саммите в Варшаве в июле 2016 года приняли решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность натовской группировки в Латвии составит порядка 1 тыс. человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении, а возглавит батальон Канада, направив в республику 455 солдат.
Ранее сообщалось, что канадские военные должны прибыть в Латвию в мае этого года, а полностью формирование батальона должно завершиться в июле-августе.