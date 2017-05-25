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Великобритания возобновила обмен разведданными с США

Международная панорама
25 мая, 23:55 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Ранее агентство Reuters сообщало, что Великобритания приостановила обмен данными с США, которые относятся к расследованию теракта в Манчестере

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ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания возобновила обмен разведывательными данными с США после разгоревшегося скандала вокруг публикации секретных материалов в американских СМИ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя британского подразделения по борьбе с терроризмом.

"Хотя мы обычно не комментируем информацию, связанную с обязательствами по обмену, получив новые гарантии (неразглашения), мы сейчас продолжаем тесное сотрудничество с нашими ключевыми партнерами по всему миру, включая всех тех, кто состоит в разведывательном альянсе (объединяет спецслужбы Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США - прим. ТАСС)", - сказал высокопоставленный офицер контртеррористического подразделения Марк Роули.

Как ранее информировал Reuters со ссылкой на собственные источники, Великобритания приостановила обмен данными с США, которые относятся к расследованию теракта в Манчестере. Лондон пошел на такую меру, потребовав от Вашингтона гарантий на нераспространение секретной информации при возобновлении сотрудничества.

По данным британских СМИ, Великобритания прекратила сегодня предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере после того, как в американской газете NYT ранее были опубликованы фото с изображением деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта американской певицы Арианы Гранде на "Манчестер-Арене". В результате этого теракта погибли 22 человека, 75 получили ранения.

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