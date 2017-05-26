Трамп пока не определился с отношением к антироссийским санкциям

ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый американский президент Дональд Трамп еще не определился со своим отношением к антироссийским санкциям, которые были введены ранее США и Европой. Об этом сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, сопровождающий Трампа в его первой зарубежной поездке.

Он подтвердил, что на предстоящем саммите Группы семи в Таормине на Сицилии тема "России будет затронута". Кроме того, "дискуссия по санкциям и России состоялась сегодня (то есть в четверг) вечером на (саммите) НАТО" в Брюсселе, заявил советник американского лидера по экономике. По его словам, "это было достаточно широкое обсуждение, в котором много о российских санкциях говорили лидеры стран - членов НАТО".

У Кона поинтересовались, в чем заключается позиция новой американской администрации, касающаяся санкций в отношении России. "Мне кажется, президент рассматривает этот вопрос. В настоящее время у нас нет позиции (на этот счет). У него (Трампа) имеется много вариантов действий", - ответил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

В связи с этим его попросили пояснить, имеется ли в виду то, что Трамп изучает возможность отмены этих санкций. "Я этого не сказал. Я сказал, что он рассматривает (вопрос в целом)", - заявил в ответ Кон.

Он отвечал на вопросы журналистов, сопровождающих Трампа, на борту самолета президента США на пути в Таормину из Брюсселя. Отчет об этой беседе распространил дежурный по пресс-пулу Белого дома.