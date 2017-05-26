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Трамп пока не определился с отношением к антироссийским санкциям

Международная панорама
26 мая, 0:57 дата обновления: 26 мая, 1:15 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон сообщил, что на предстоящем саммите G7 тема РФ будет затронута. Также дискуссия по санкциям и России состоялась в четверг на саммите НАТО

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый американский президент Дональд Трамп еще не определился со своим отношением к антироссийским санкциям, которые были введены ранее США и Европой. Об этом сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, сопровождающий Трампа в его первой зарубежной поездке.

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Он подтвердил, что на предстоящем саммите Группы семи в Таормине на Сицилии тема "России будет затронута". Кроме того, "дискуссия по санкциям и России состоялась сегодня (то есть в четверг) вечером на (саммите) НАТО" в Брюсселе, заявил советник американского лидера по экономике. По его словам, "это было достаточно широкое обсуждение, в котором много о российских санкциях говорили лидеры стран - членов НАТО".

У Кона поинтересовались, в чем заключается позиция новой американской администрации, касающаяся санкций в отношении России. "Мне кажется, президент рассматривает этот вопрос. В настоящее время у нас нет позиции (на этот счет). У него (Трампа) имеется много вариантов действий", - ответил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

В связи с этим его попросили пояснить, имеется ли в виду то, что Трамп изучает возможность отмены этих санкций. "Я этого не сказал. Я сказал, что он рассматривает (вопрос в целом)", - заявил в ответ Кон.

Он отвечал на вопросы журналистов, сопровождающих Трампа, на борту самолета президента США на пути в Таормину из Брюсселя. Отчет об этой беседе распространил дежурный по пресс-пулу Белого дома.

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