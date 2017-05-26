Лавров обсудит с главой МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове и в Сирии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу со своим китайским коллегой Ван И, который находится в российской столице с официальным визитом.

Острые вопросы

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лавров и Ван И обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня с акцентом на острые региональные проблемы, включая ситуацию вокруг Корейского полуострова и конфликт в Сирии.

"Наши страны придерживаются близких или совпадающих подходов к большинству международных проблем и намерены продолжать тесно координировать свои внешнеполитические шаги", - указали в министерстве.

"Россия и Китай придают важное значение углублению взаимодействия в различных многосторонних форматах, прежде всего в ООН, а также ШОС, БРИКС, РИК, в "Группе двадцати", АТЭС, - отметили в министерстве. - При этом исходим из необходимости повышения эффективности коллективных усилий по противодействию глобальным и региональным вызовам, в том числе в борьбе с терроризмом, обеспечению устойчивого развития мировой экономики".

Близкие позиции

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине в середине мая текущего года выразили обоюдную обеспокоенность по поводу того, как развивается ситуация на Корейском полуострове. Вместе с этим, российский лидер призвал "прекратить запугивать КНДР и найти способы мирного решения проблем".

В свою очередь, глава МИД КНР заявил, что ни одна страна "не вправе ввергнуть Корейский полуостров в хаос". "Всем необходимо придерживаться общего направления и ухватиться за любую возможность для восстановления диалога", - подчеркнул Ван И.

По мнению посла России в КНР Андрея Денисова, позиции Москвы и Пекина в отношении ядерной проблемы КНДР и общей ситуации вокруг Корейского полуострова "очень близки".

"Мы выступаем с одинаковых позиций в вопросах, связанных с осознанием того факта, что иных путей оздоровления ситуации и выхода на какие-то договоренности, кроме политико-дипломатического пути, нет и быть не может", - указал дипломат.

По его словам, вопросы безопасности в этой части Северо-Восточной Азии имеют комплексный характер, и угроза исходит отнюдь не только от ядерно-ракетной программы Северной Кореи, но и от массированного военного присутствия других стран, прежде всего США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также не раз указывал на то, что любые попытки урегулировать ситуацию на Корейском полуострове военным путем "будут губительны".

Кроме того, глава российского дипведомства выразил надежду на то, что Вашингтон не предпримет в отношении Северной Кореи односторонних действий наподобие совершенных недавно в Сирии. "Очень надеюсь, что США будут следовать той линии, которую президент (Дональд) Трамп неоднократно озвучивал в период своей предвыборной кампании", - добавил министр.

Сирийское урегулирование

Официальные лица России и Китая не однократно заявляли о том, что выступают за урегулирование кризиса в Сирии исключительно политическим путем, а также за сплоченность Совета Безопасности ООН при разрешении этого вопроса.

Как известно, Москва и Пекин дважды предлагали СБ ООН принять резолюцию, нацеленную на предотвращение попадания отравляющих веществ в распоряжение террористов в Ираке и Сирии. Проект резолюции, впервые представленный в апреле 2016 года, требовал от всех стран, в первую очередь граничащих с Сирией, "немедленно докладывать Совету Безопасности о любых действиях негосударственных субъектов", направленных на производство, получение, передачу, транспортировку и использование "химического оружия и средств его доставки".

Однако резолюция не нашла поддержки среди западных стран - членов Совбеза. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад "цинично закрывает глаза на многочисленные вопиющие инциденты с применением химического оружия террористическими и экстремистскими структурами".

"В желании любой ценой сместить режим, существующий в Сирии, видимо выгоднее бездоказательно обвинять во всем законно избранное правительство в Сирии, в 2013 году проявившее политическую волю в добровольном отказе от своего военно-химического потенциала", - добавила российский дипломат.

Кроме того, как заявили в МИД России, Москва и Пекин настроены на "продолжение плотного и регулярного взаимодействия в рамках российско-китайского рабочего комитета по Ближнему Востоку". Последний раз консультации в этом формате проходили 28 апреля. Российскую сторону на них представляет директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин, китайскую - специальный представитель правительства КНР по Сирии Се Сяоянь.

Предстоящие контакты

Как информировали в российском министерстве, Лавров и Ван И также обсудят график встреч глав государств, а также контактов на высоком политическом уровне.

Председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, посетит Россию с официальным визитом 4 июля. По словам российского лидера, этот визит станет ключевым событием двусторонней повестки дня. "Наше правительство, администрация президента РФ, канцелярия ЦК КПК готовят целый пакет хороших документов, в том числе и план действий по реализации наших стратегических инициатив на ближайшие годы", - отметил Владимир Путин.

Кроме того, как сообщили в МИД России, во второй половине этого года планируется официальный визит в КНР премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"В его рамках пройдет 22-я регулярная встреча глав правительств двух стран, - пояснили в министерстве. - Ее предварят заседания четырех "больших" межправкомиссий на уровне вице-премьеров по энергетическому, инвестиционному, гуманитарному сотрудничеству и входящих в их состав нескольких десятков подкомиссий и рабочих групп по подготовке регулярных встреч глав правительств".