Группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в столице Индонезии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Джакарте, жертвами которого стали три человека. Об этом сообщило агентство Reuters.

В среду террористы-смертники привели в действие две бомбы на автобусной станции на востоке Джакарты. В результате теракта погибли трое полицейских. 10 человек, в том числе пять сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.