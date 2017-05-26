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AP: Конгресс запросил у ФБР сведения о контактах Коми с Белым домом, в том числе при Обаме

Международная панорама
26 мая, 1:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

В комитете по надзору и госреформе Палаты представителей Конгресса США объяснили запрос необходимостью "лучше разобраться" в том, как экс-директор ФБР взаимодействовал с Белым домом и минюстом

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ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Руководитель комитета по надзору и государственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джейсон Чаффетс направил Федеральному бюро расследований (ФБР) запрос на предоставление законодателям документов, касающихся контактов экс-директора ФБР Джеймса Коми с Белым домом вплоть до 2013 года, когда он при Бараке Обаме был назначен на эту должность. Об этом сообщило в четверг агентство AP.

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По его данным, Чаффетс в письме и.о. директора ФБР Эндрю Маккейбу объяснил запрос необходимостью "лучше разобраться" в том, как Коми взаимодействовал с Белым домом и министерством юстиции. Другой информации пока не приводится.

В минувшую среду ФБР отказалось предоставлять комитету Палаты представителей Конгресса по надзору и государственной реформе ряд внутренних документов, в которых раскрываются детали беседы между экс-главой ведомства Джеймсом Коми и президентом Дональдом Трампом.

Речь в том случае шла о служебных записках, в одной из которых приводятся детали беседы в Белом доме в конце января этого года. Как сообщала газета The New York Times, во время встречи президент якобы просил Коми прекратить расследование ФБР в отношении своего тогдашнего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна по факту предполагаемых контактов с РФ. Эту записку, согласно сведениям газеты, составил сам Коми. Как заявил Чаффетс, возглавляемый им комитет обратился к ФБР с просьбой предоставить бумагу, а также ряд сопутствующих документов для изучения, однако ведомство ответило отказом.

9 мая Трамп уволил Коми с поста директора ФБР по рекомендации министра юстиции США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Президент объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

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Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс Трамп, Дональд
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