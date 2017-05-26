Минюст США направит в Верховный суд иск о пересмотре решения по миграционному указу Трампа

ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство юстиции США направит в Верховный суд иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение указа президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в Соединенные Штаты гражданам ряда мусульманских стран. Об этом заявил в четверг генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс.

"Минюст категорически не согласен с отсутствием единогласия судей по решению, которое заблокировало усилия президента по укреплению национальной безопасности, - говорится в распространенном пресс-службой ведомства заявлении. - Минюст будет продолжать решительно отстаивать полномочия и обязанности исполнительной власти защищать народ от опасностей и будет добиваться пересмотра этого дела в Верховном суде США". По словам Сешнса, "несогласные (с постановлением) судьи считают, что указ является конституционным" и соответствует "законным полномочиям президента по обеспечению безопасности государства".

"Президент не обязан принимать людей из стран, которые спонсируют или защищают терроризм, до тех пор, пока он не решит, что их можно надлежащим образом подвергнуть тщательной проверке", - заключил министр.

Ранее в четверг Апелляционный суд 4-го округа в штате Вирджиния оставил в силе временный запрет на исполнение указа Трампа. Апелляция, поданная Министерством юстиции 8 мая этого года, была отклонена.

В постановлении перечислены доводы о правомочности указа главы государства, высказанные более десятком судей. По их суждению, гражданам мусульманских стран, "очевидно, будет нанесен непоправимый ущерб", если позволить исполнять указ Трампа.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).