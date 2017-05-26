В результате авиаудара коалиции на востоке Сирии погибли 35 человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Не менее 35 мирных жителей погибли после того, как ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли удар по находящемуся под контролем боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) городу на востоке Сирии. Об этом в пятницу сообщает агентство France Presse со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Согласно его данным, удар был нанесен по городу Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

ВВС США оказывают поддержку формированиям вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которые 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки ИГ. Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата".