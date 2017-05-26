В Москве состоится заседание Совета министров обороны стран-участниц СНГ

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) состоится в пятницу в столице. Оно посвящено 25-летию создания СМО СНГ и пройдет под председательством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В мероприятии примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистан и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета, рабочих органов СНГ и Региональной Антитеррористической Структуры Шанхайской организации сотрудничества", - сообщили в военном ведомстве.
На заседании планируется подвести итоги развития военного сотрудничества за четверть века, принять заявление в связи с 25-летием СМО СНГ, а также рассмотреть вопросы дальнейшего совершенствования системы многостороннего взаимодействия в военной сфере на пространстве Содружества.