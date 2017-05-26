СМИ: ФБР проводит проверку в отношении зятя Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. ФБР проводит проверку в отношении советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в рамках расследования якобы имевших место связей между помощниками американского лидера и представителями России. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC.

По данным ее источников, в ФБР полагают, что Кушнер, который является супругом дочери Трампа Иванки, может обладать ценной для следствия информацией. Это не означает, что они подозревают его в каком-либо преступления или же намереваются предъявить ему обвинения, поясняет телекомпания.