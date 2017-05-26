Страны НАТО присоединились к коалиции против ИГ и приняли план по увеличению бюджета

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Виктория Дубровина, Денис Дубровин, Юрий Михайленко/. Самый короткий за последние 10 лет саммит НАТО завершился в четверг в Брюсселе. На нем практически без обсуждения приняли несколько заранее согласованных решений, таких как объявление о скором присоединении НАТО к коалиции под командованием США против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), введение ежегодных национальных планов действий для стран альянса по увеличению их военных расходов, а также объявлено о создании антитеррористического центра по обмену информацией.

Никаких документов по итогам прошедшей встречи опубликовано не было. Саммит был созван для выполнения двух основных задач: проведения первого знакомства с блоком нового президента США и передачи альянсу нового здания штаб-квартиры, которое все еще полностью не достроено и переехать в него НАТО надеется не раньше конца 2017 - начала 2018 года.

Встреча продолжалась около шести часов, при этом половина времени была отведена на торжественную церемонию передачи Бельгией альянсу нового здания штаб-квартиры НАТО. Обычно саммиты проводятся раз в два года, продолжаются два дня и включают целую серию рабочих встреч лидеров блока в разных форматах. По результатам дискуссии на саммите обычно принимается пространное итоговое заявление, которое становится программным документом для альянса до следующего саммита. Именно таким был саммит в Варшаве, со времени окончания которого прошло всего 10 месяцев.

Новый саммит через год

Следующий саммит глав государств и правительств альянса пройдет в 2018 году. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам прошедшей встречи.

"Страны НАТО приняли решение провести следующий саммит в 2018 году", - сказал он, не уточнив места, где пройдет встреча.

Грубо о деньгах

По словам Столтенберга, президент США Дональд Трамп "открыто и прямолинейно" потребовал от стран НАТО увеличения военных расходов. Как он отметил, некоторые лидеры согласились, что европейские государства должны увеличивать свои военные расходы "не для того, чтобы угодить США, а в собственных оборонных интересах".

Участники саммита НАТО приняли решение о создании национальных планов по увеличению военных расходов. "Эти планы станут мощным инструментом для выполнения бюджетных обязательств стран альянса к 2024 году", - сказал Столтенберг.

"Первая оценка реализации этих планов пройдет в декабре на встрече министров иностранных дел НАТО", - пояснил генсек. По его словам, каждый национальный план действий будет включать конкретные обязательства страны по поэтапному увеличению своего военного бюджета до 2% ВВП. Эти планы также должны регулировать, какую часть средств государства будут выделять на приобретение новых видов вооружений и какую - на обеспечение участия в военных операциях альянса.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что 2% ВВП - "это абсолютный минимум, который необходим странам НАТО для обновления своих военных возможностей". "Из 28 государств НАТО 23 задолжали огромные суммы американским налогоплательщикам. США сегодня тратят на оборону больше, чем все остальные государства альянса вместе взятые", - сказал американский президент.

Помимо США, сейчас только Великобритания, Турция, Греция и Польша имеют военные расходы на уровне в 2% от ВВП. На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году все "должники" обязались довести траты до этой планки не позднее 2024 года. Основная часть дополнительных оборонных средств должна быть выделена на приобретение новой техники и вооружений, главным поставщиком которых выступает американский военно-промышленный комплекс.

НАТО думает о России

Отношения с РФ всегда находятся на повестке дня НАТО, признал Столтенберг сразу по прибытии на саммит Североатлантического альянса.

"Россия всегда включена в нашу повестку дня. И мы будем обсуждать Россию сегодня на нашей встрече, - сказал он. - Почему мы инвестируем больше, почему активизируем присутствие на востоке? Это все в результате действий России на Украине".

По итогам саммита генсек подтвердил, что альянс и впредь будет укреплять свою оборону и одновременно развивать диалог в отношениях с РФ. "Сегодня мы подтвердили наш двусторонний подход в отношениях с Россией: с одной стороны - укреплять оборону, с другой - развивать диалог", - сказал он.

По его словам, к настоящему моменту "есть результаты в обоих направлениях". "Все страны-члены альянса выступили не за провоцирование конфликта, а за его предотвращение. Мы открыты к диалогу с Россией для повышения прозрачности (военной деятельности - прим. ТАСС) и снижения рисков", - отметил генсек.

Он также заявил, что позиции стран-членов НАТО по отношению к России на сегодняшний день совпадают в большей степени, чем когда-либо после холодной войны. "Позиция стран НАТО ясна, у нас есть общее мнение, есть единство по подходу к России. И оно сильнее, чем когда-либо после холодной войны", - сказал он.

"НАТО - оборонительный союз, НАТО не стремится к конфронтации с Россией. Мы признаем, что Россия - наш самый крупный сосед, и мы стремимся к более конструктивным отношениям. С одной стороны - сдерживание и оборона, с другой - диалог", - отметил генсек.

Усилить борьбу с терроризмом

Главы государств и правительств 28 стран-членов НАТО согласовали план действий по активизации борьбы с терроризмом, также сообщил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что борьба с терроризмом - один из важнейших вопросов для НАТО.

"Она требует широкого набора инструментов, усилий национальных органов, коалиции (под командованием США в Ираке и Сирии - прим. ТАСС), ЕС, и отдельных членов НАТО. Все вносят неоценимый вклад", - отметил генсек альянса.

Кроме того, лидеры стран НАТО на саммите приняли решение создать в брюссельской штаб-квартире антитеррористический центр по обмену информацией.

По его словам, у новой структуры появится свой координатор, однако, кто им станет, пока неизвестно.

Скоро в составе коалиции

Альянс намерен увеличить свой вклад в борьбу с угрозой международного терроризма, присоединившись к коалиции во главе с США, проводящей в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Впрочем, по данному вопросу, имеющему преимущественно символическое значение, союзниками пока достигнута только устная договоренность.

"Мы решили увеличить нашу поддержку международной коалиции, чтобы победить ИГ. Мы также согласились с тем, что НАТО станет полноправным членом коалиции, в которой уже состоят все 28 стран альянса, - отметил Столтенберг. - Быть членом коалиции не означает, что НАТО будет участвовать в боевых действиях, однако это мощный сигнал о нашей приверженности делу международной борьбы с терроризмом. НАТО получит возможность участвовать в выработке политических решений".

По словам Столтенбега, в качестве члена коалиции НАТО намерена ограничиться подготовкой иракских военных и гражданских специалистов, чем альянс уже занимается, а также обеспечением командования и контроля. Альянс также будет активнее использовать свои возможности для сбора разведданных с помощью с самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, не занимаясь при этом идентификацией целей для авиаударов коалиции. В НАТО также отмечают, что альянс не намерен в какой-либо роли действовать на территории Сирии.

Еще более решительная поддержка

Несмотря на ранее заявленное намерение увеличить контингент НАТО в Афганистане, по итогам саммита об этом так и не было объявлено.

"Все страны-члены выступают за продолжение осуществления миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане, и некоторые объявили о готовности увеличить свои национальные контингенты, однако решение о точной численности сил НАТО будет принято позже в этом году", - отметил Столтенберг.

В настоящий момент в Афганистане находятся 12,9 тыс. военнослужащих НАТО. Как подчеркнул Столтенберг, основной задачей участников небоевой миссии альянса останется подготовка местных военных и служб безопасности, организация тылового обеспечения и управление войсками.

Поддержка Украины

Главы государств и правительств 28 стран НАТО пообещали продолжить активную поддержку Украины. "Страны-члены четко заявили, что мы продолжим укреплять тесное сотрудничество с Украиной, оказывать политическую и практическую поддержку", - сказал Столтенберг.

Кроме того, он в очередной раз подтвердил, что НАТО поддерживает выполнение минских соглашений. "На саммите была также выражена поддержка усилиям по выполнению минских соглашений, особенно по вопросу доступа наблюдателей", - заключил генсек.