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Белый дом: G7 сконцентрируется на рассмотрении борьбы с терроризмом и обсудит Россию

Международная панорама
26 мая, 2:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Также на саммите будут обсуждаться отношения с Китаем, конфликт в Сирии, кризис вокруг КНДР, ситуация в Ливии, Афганистане и Пакистане

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ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Группа семи сфокусирует внимание в ходе своего открывающегося в пятницу саммита на проблеме борьбы с терроризмом, а также обсудит отношения с Россией и Китаем, конфликт в Сирии, кризис вокруг КНДР, ситуацию в Ливии, Афганистане и Пакистане. Об этом сообщил журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, сопровождающий президента США Дональда Трампа в его первой зарубежной поездке.

Согласно информации, которую изложил советник американского лидера по экономике, Трамп "уже встретился один на один со всеми (остальными) лидерами Группы семи", в том числе в рамках саммита НАТО, завершившегося в Брюсселе. "Поэтому у него теперь налажены личные отношения со всеми лидерами G7", - сказал Кон. Он не привел никаких деталей предстоящей дискуссии "семерки" по вышеупомянутым внешнеполитическим темам. "Россия будет затронута, и, я уверен, будет затронут Китай; затронуты будут все крупные экономические дискуссии", - заявил Кон.

По его словам, "семерка" на своей нынешней встрече на высшем уровне в Таормине на Сицилии затронет в первую очередь проблему терроризма. "Терроризм станет очень крупной темой (повестки дня). С этого (все) начнется. Разумеется, (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй и президент (США) будут много говорить о терроризме, финансировании терроризма", - подчеркнул высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Он имел в виду тот факт, что в Манчестере лишь на днях произошел самый крупный за последние 12 лет в Великобритании теракт. При этом Кон напомнил, что проблема противодействия терроризму занимала центральное место и в ходе первой части зарубежного турне Трампа. Руководитель администрации США начал свой дебютный зарубежный вояж с посещения Ближнего Востока.

Как отметил Кон, рассмотрение вопросов кибербезопасности на саммите в Таормине также будет непосредственным образом сопряжено с борьбой с терроризмом. Эта часть дискуссии на совещании станет, как выразился помощник Трампа, "частью игры (против) терроризма, просто иным способом играть в нее".

Комментируя завершившиеся переговоры в Брюсселе, Кон сообщил, что все лидеры стран-членов НАТО очертили свои планы по повышению ассигнований на оборону в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Произошло это исключительно благодаря настойчивости Трампа, убежден Кон. "Впервые они чувствуют, что должны вносить равный вклад в (бюджет) НАТО... Мы (то есть США) счастливы поддерживать НАТО, но мы хотим делать это в той пропорции, в которой, как предполагается, должны это делать", - заявил представитель Белого дома.

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