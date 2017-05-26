Супруги лидеров G7 пролетят над Этной и отведают блюда традиционной сицилийской кухни

РИМ, 26 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Программа, знакомящая с культурой, историей, искусством, традициями и кулинарными изысками острова Сицилия, ждет в дни начинающегося в Таормине саммита Группы семи спутниц (и спутника) глав государств и правительств наиболее развитых индустриальных стран. Женскую компанию первых леди разбавит лишь один мужчина - супруг канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как сообщает агентство ANSA, муж премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип от поездки в последний момент отказался.

Иоахим Зауэр, ветеран саммита "семерки", в котором его супруга Ангела Меркель принимает участие в 12-й раз, проведет два дня в компании пяти женщин, из которых две - Маланья Трамп и Бриджит Макрон - дебютантки. Дебютирует и супруга итальянского премьер-министра Паоло Джентилони Мануэла, которой предстоит исполнить роль радушной хозяйки.

По данным ANSA, "женская" программа начнется с вертолетной прогулкой над Этной, крупнейшим действующим вулканом Европы. На обед группу ждут в одном из исторических дворцов Катании, где предлагается меню из блюд традиционной сицилийской кухни на основе рыбы. На десерт - знаменитые канноли (трубочки из хрустящего теста, заполненные нежным творогом - рикотта), в приготовлении которых сицилийцам нет равных. Жены мировых лидеров побывают на экскурсии в таорминском Греческом театре III века до н. э., в который вернутся вечером уже с супругами на концерт классической музыки в исполнении Филармонического оркестра театра "Ла Скала".

В субботу культурная программа будет продолжена посещением выставки произведений сицилийского художника Антонелло да Мессина (1429/31-1479). Прогулка по городу будет сопровождаться дегустацией "граниты" (растертого льда с сиропом) и свежевыжатого апельсинового сока. Затем запланировано посещение ремесленной мастерской, в которой изготовляются традиционные сумки, сплетенные из соломы. Все участницы тура получат в подарок по экземпляру.