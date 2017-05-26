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Четверым задержанным в Лондоне по подозрению в терроризме предъявили обвинения

Международная панорама
26 мая, 2:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Согласно информации полиции, 24-летний Умар Ахмед Хак собирался совершить теракт. Содействие в этом ему оказывали - 27-летний Мухаммед Абид, 18-летний Абутахер Мамун и 25-летний Надим Ильяс Патель

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полиция Великобритании предъявила обвинения четверым мужчинам, задержанным на прошлой неделе в Лондоне по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

Согласно информации правоохранительных органов, 24-летний обвиняемый Умар Ахмед Хак собирался совершить террористический акт. Содействие в этом ему оказывали остальные обвиняемые - 27-летний Мухаммед Абид, 18-летний Абутахер Мамун и 25-летний Надим Ильяс Патель.

Все четверо фигурантов дела остаются под стражей и предстанут перед Магистратским судом лондонского округа Вестминстер в пятницу, 26 мая.

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