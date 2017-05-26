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Белый дом: Трамп следовал расстановке для фото лидеров НАТО, подвинув премьера Черногории

Международная панорама
26 мая, 3:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Телекамеры ранее запечатлели, как президент США, проходя сквозь ряд других участников саммита в Брюсселе из-за их спин, фактически отталкивает со своего пути главу правительства Черногории

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© NATO TV via AP

ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО на их коллективной фотографии, когда отодвинул в сторону на саммите альянса в Брюсселе премьера Черногории Душко Марковича. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер акцентировал на этом внимание журналистов, когда его попросили в четверг прокомментировать эпизод на нынешней встрече НАТО на высшем уровне в бельгийской столице с участием Трампа и Марковича.

Телекамеры запечатлели, как глава администрации США, проходя сквозь ряд других участников саммита в Брюсселе из-за их спин, фактически отталкивает в сторону находящегося у него на пути главу правительства Черногории, которую только что приняли в НАТО. Маркович, опешив, в недоумении оборачивается, но, увидев Трампа, начинает улыбаться и похлопывать его по спине. Трамп же занимает отведенное ему место, поправляет на себе пиджак и начинает разговаривать с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Спайсер, сопровождающий Трампа, который совершает свою первую зарубежную поездку в качестве президента США, отказался в деталях комментировать случившееся, сославшись на то, что не был свидетелем данного эпизода и не видел его в записи. "Я не смотрел видео", - подчеркнул официальный представитель Трампа. При этом он указал, что схема расстановки лидеров государств-участников альянса для их "семейной фотографии" была утверждена заранее, а Трамп не пытался занять место получше.

Тем не менее многие американские средства массовой информации осветили произошедшее. А либеральная американская печать, близкая к Демократической партии, расценила поведение республиканца Трампа в Брюсселе как откровенно холодный прием, устроенный им союзникам по НАТО. Газета The Washington Post в одном из своих комментариев, размещенных в четверг в электронной версии по завершении саммита в Брюсселе, назвала поведение президента США "национальным позором".

45-й американский президент последовательно настаивает на том, чтобы союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу повышали расходы на оборону, проявляли больше самостоятельности и меньше требовали помощи США.

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Темы
Вступление Черногории в НАТО
Персоны
Трамп, Дональд Маркович, Душко
Страны
США Черногория
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