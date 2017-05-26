СМИ: иностранные наемники были уничтожены во время боевых действий на Филиппинах

СМИ: у разбившегося в Колумбии самолета с футболистами не было страховки для рейсаПроисшествия 26 мая, 5:14
WBA не будет участвовать в организации боксерского боя Мэйуэзера и МакгрегораСпорт 26 мая, 4:45
Times: исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку около годаМеждународная панорама 26 мая, 4:36
СМИ: Криштиану Роналду может грозить до пяти лет тюрьмы за неуплату налоговСпорт 26 мая, 3:58
Руссефф потребовала отменить ее импичмент на фоне скандала с ТемеромМеждународная панорама 26 мая, 3:44
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фотоМеждународная панорама 26 мая, 3:43
Спецподразделения ВВО впервые применили бронемашины "Тайфун" на учениях в Хабаровском краеАрмия и ОПК 26 мая, 3:07
Страны НАТО присоединились к коалиции против ИГ и приняли план по увеличению бюджетаМеждународная панорама 26 мая, 2:54
СМИ: ФБР проводит проверку в отношении зятя ТрампаМеждународная панорама 26 мая, 2:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 26 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Как минимум двое граждан Малайзии, а также трое индонезийцев были среди 13 боевиков, уничтоженных вооруженными силами Филиппин во время продолжающихся столкновений в городе Марави южной провинции Минданао. Об этом сообщила газета The Straits Times, приводя данные местных спецслужб.
В настоящее время никто из официальных представителей не может назвать точное число иностранцев, участвующих на Филиппинах в боевых действиях на стороне группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ). Между тем, по предварительным данным, около 500 филиппинских боевиков находятся в окрестностях города Марави, который на несколько дней фактически перешел под контроль ИГ.
Вместе с тем накануне стало известно, что правительственные войска при поддержке авиации сумели освободить этот преимущественно мусульманский город. По последним данным, шесть военнослужащих были убиты.
Филиппинский лидер Родриго Дутерте 23 мая ввел военное положение на территории всей провинции Минданао, где также находится город Давао, в котором президент проводит большинство времени и принимает иностранные делегации.