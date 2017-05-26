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СМИ: иностранные наемники были уничтожены во время боевых действий на Филиппинах

Международная панорама
26 мая, 4:35 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

По предварительным данным, около 500 филиппинских боевиков находятся в окрестностях города Марави, который на несколько дней фактически перешел под контроль ИГ

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СИНГАПУР, 26 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Как минимум двое граждан Малайзии, а также трое индонезийцев были среди 13 боевиков, уничтоженных вооруженными силами Филиппин во время продолжающихся столкновений в городе Марави южной провинции Минданао. Об этом сообщила газета The Straits Times, приводя данные местных спецслужб.

В настоящее время никто из официальных представителей не может назвать точное число иностранцев, участвующих на Филиппинах в боевых действиях на стороне группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ). Между тем, по предварительным данным, около 500 филиппинских боевиков находятся в окрестностях города Марави, который на несколько дней фактически перешел под контроль ИГ.

Вместе с тем накануне стало известно, что правительственные войска при поддержке авиации сумели освободить этот преимущественно мусульманский город. По последним данным, шесть военнослужащих были убиты.

Филиппинский лидер Родриго Дутерте 23 мая ввел военное положение на территории всей провинции Минданао, где также находится город Давао, в котором президент проводит большинство времени и принимает иностранные делегации.

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