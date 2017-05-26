Исследовательская группа РФ и Японии отправится на южные Курилы в июне

СМИ: у разбившегося в Колумбии самолета с футболистами не было страховки для рейсаПроисшествия 26 мая, 5:14
WBA не будет участвовать в организации боксерского боя Мэйуэзера и МакгрегораСпорт 26 мая, 4:45
Times: исполнитель теракта в Манчестере планировал атаку около годаМеждународная панорама 26 мая, 4:36
СМИ: Криштиану Роналду может грозить до пяти лет тюрьмы за неуплату налоговСпорт 26 мая, 3:58
Руссефф потребовала отменить ее импичмент на фоне скандала с ТемеромМеждународная панорама 26 мая, 3:44
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фотоМеждународная панорама 26 мая, 3:43
Спецподразделения ВВО впервые применили бронемашины "Тайфун" на учениях в Хабаровском краеАрмия и ОПК 26 мая, 3:07
Страны НАТО присоединились к коалиции против ИГ и приняли план по увеличению бюджетаМеждународная панорама 26 мая, 2:54
СМИ: ФБР проводит проверку в отношении зятя ТрампаМеждународная панорама 26 мая, 2:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Совместная российско-японская исследовательская группа отправится на южные Курилы во второй половине июня этого года. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
"Исследовательская группа будет направлена во второй половине июня", - отметил он. Главной целью этой поездки станет изучение возможности реализации конкретных двусторонних проектов на данных территориях.
Договоренность об отправке специальной исследовательской группы на южные Курилы была достигнута в ходе встречи лидеров России и Японии в Москве 27 апреля этого года.
По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер- министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. В марте этого года в Токио состоялись первые российско-японские консультации по этому вопросу. По итогам переговоров отмечалось, что участники встречи представили планы по конкретизации работы в сферах медицины, туризма и рыболовства.