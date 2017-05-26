Исследовательская группа РФ и Японии отправится на южные Курилы в июне

ТОКИО, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Совместная российско-японская исследовательская группа отправится на южные Курилы во второй половине июня этого года. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

"Исследовательская группа будет направлена во второй половине июня", - отметил он. Главной целью этой поездки станет изучение возможности реализации конкретных двусторонних проектов на данных территориях.

Договоренность об отправке специальной исследовательской группы на южные Курилы была достигнута в ходе встречи лидеров России и Японии в Москве 27 апреля этого года.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер- министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. В марте этого года в Токио состоялись первые российско-японские консультации по этому вопросу. По итогам переговоров отмечалось, что участники встречи представили планы по конкретизации работы в сферах медицины, туризма и рыболовства.