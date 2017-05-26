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Спецпосланник: Сеул надеется на помощь Москвы в решении проблемы Корейского полуострова

Международная панорама
26 мая, 5:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Сон Ён Гиль также отметил, что президент РФ "обладает очень большим опытом управления государством и очень хорошими контактами с лидерами различных заинтересованных стран"

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Южная Корея считает, что Россия может сыграть конструктивную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпосланник президента страны Сон Ён Гиль.

"Мы возлагаем большие надежды на то, что президент Путин, Россия могли бы сыграть конструктивную роль в решении этого вопроса", - подчеркнул спецпосланник. Как добавил Сон Ён Гиль, обращение к российскому президенту связано с тем, что "он обладает очень большим опытом управления государством и очень хорошими контактами с лидерами различных заинтересованных стран".

Президент РФ Владимир Путин 24 мая принял спецпосланника президента Республики Корея Сон Ён Гиля, который передал послание от южнокорейского лидера. В документе, в том числе, шла речь о возможных совместных действиях по решению ядерной проблемы Корейского полуострова.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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