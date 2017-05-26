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Разведка США не ждет ухудшения отношений с британскими спецслужбами из-за "утечки"

Международная панорама
26 мая, 5:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Речь идет об "утечке" данных о теракте в Манчестере по вине должностных лиц в Вашингтоне, сообщает Reuters

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ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. "Утечка" данных о теракте в Манчестере по вине должностных лиц в Вашингтоне не повлияет на сотрудничество спецслужб США и Великобритании. Об этом сообщили агентству Reuters сотрудники шести ведомств правительства США, занимающихся разведывательной деятельностью и обеспечением обороны.

Как заявили эти источники, они не видят никаких изменений во взаимодействии американских и британских спецслужб за исключением прекращения передачи Лондоном Вашингтону сведений о расследовании обстоятельств взрыва в Манчестере. "Ценность разведывательной информации, которой мы и наши союзники обмениваемся по терроризму и другим вопросам, слишком велика, чтобы ограничивать (сотрудничество) из-за каких-то фотографий в газете и преждевременной публикации имени того, кто привел в действие бомбу", - сказал один из означенных представителей спецслужб США. Он имел в виду появление в газете The New York Times фотографий с места взрыва в Манчестере, а также предание гласности американскими средствами массовой информации имени террориста-самоубийцы, несущего ответственность за эту трагедию.

"Если мы прекратим объединять ресурсы, особенно по таким хорошо защищенным целям, как ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), Россия или Северная Корея, то все мы окажемся в меньшей безопасности. И премьер-министр (Великобритании Тереза Мэй) с (президентом США Дональдом) Трампом оба это знают", - отметил этот американский представитель.

При этом двое сотрудников из двух разных компетентных органов США выразили мнение, что просочившиеся в американские СМИ данные о теракте в Манчестере имели "ограниченную разведывательную и правоохранительную ценность".

Между тем один из членов специального комитета по разведке Сената Конгресса США - Рон Уайден (демократ, от штата Орегон) - выразил тревогу по поводу решения Лондона остановить передачу Вашингтону информации о ходе разбирательства теракта в Манчестере. "Если они не чувствуют себя комфортно при передаче информации, то это может стать существенным препятствием в плане глобальной борьбы с терроризмом", - предупредил американский законодатель.

Трамп ранее в письменном заявлении подчеркнул, что США высоко ценят "особые отношения" с Соединенным Королевством. Американский лидер сообщил, что отдал распоряжение Министерству юстиции США и всем другим соответствующим ведомствам разобраться с продолжающимися "утечками" данных в печать, найти виновных и привлечь их к ответственности по всей строгости закона.

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