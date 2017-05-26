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В Конгресс США внесли законопроект о запрете турпоездок американцев в КНДР

Международная панорама
26 мая, 6:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Авторы инициативы пояснили свои действия тем, что в КНДР за последние 10 лет было задержано по меньшей мере 17 граждан США

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ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Законопроекты о запрете туристических поездок американских граждан в КНДР и отмене ограничений на посещение ими Кубы поступили в четверг на рассмотрение Конгресса США. Первый документ разработали члены Палаты представителей Адам Шифф (демократ, от штата Калифорния) и Джо Уилсон (республиканец, от Южной Каролины). Второй законопроект был подготовлен группой сенаторов, в которую входит в общей сложности 55 человек, представляющих как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию.

По словам Шиффа и Уилсона, их действия были вызваны тем, что в КНДР за последние 10 лет было задержано по меньшей мере 17 граждан США. Угроза арестов американцев в КНДР на данном этапе "как никогда велика", считают авторы законопроекта. С их точки зрения, налицо "продемонстрированная (Пхеньяном) готовность использовать приезжих американцев в качестве разменных монет, выторговывая встречи высокого уровня (с должностными лицами США) или уступки". В связи с этим "США уместно сделать шаги с целью контроля (поездок своих граждан) в страну, которая представляет в настоящее время явную угрозу американским интересам", полагают Шифф и Уилсон.

Их законопроект предусматривает введение полного запрета на туристические поездки граждан США в КНДР и получение специальной лицензии у американского министерства финансов на визиты туда иного рода. Сейчас в КНДР задержано четверо американцев.

Между тем законопроект, касающийся Кубы, вносится в Конгресс уже не в первый раз. В 2015 году его разработала двухпартийная группа сенаторов. Однако документ тогда так и не был рассмотрен Конгрессом.

Предыдущая администрация США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой реализовала обширный комплекс мер по нормализации отношений с Кубой. Нынешнее американское правительство во главе с президентом-республиканцем Дональдом Трампом сигнализировало о том, что может пересмотреть этот курс.

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