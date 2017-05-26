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Премьер Черногории не придал значение действиям Трампа при расстановке для фото

Международная панорама
26 мая, 6:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Душко Маркович заявил, что для президента Соединенных Штатов естественно стоять в первом ряду

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Дональд Трамп и Душко Маркович

Дональд Трамп и Душко Маркович (в центре)

© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава кабмина Черногории Душко Маркович не придал значение тому, как президент США Дональд Трамп оттолкнул его во время расстановки для фото на саммите НАТО в Брюсселе. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

"Я действительно не придал этому значение. Я просто увидел реакцию на этот инцидент в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация", - цитирует агентство Марковича. Он поблагодарил Трампа за поддержку вступления Черногории в НАТО и подчеркнул, что "это естественно для президента Соединенных Штатов стоять в первом ряду".

Телекамеры запечатлели, как во время подготовки к общему фото глава администрации США, проходя сквозь ряд других участников саммита в Брюсселе из-за их спин, фактически отталкивает в сторону находящегося у него на пути главу правительства Черногории, которую только что приняли в НАТО. Маркович в недоумении обернулся, но, увидев Трампа, начинал улыбаться и похлопывать его по спине. Трамп же занял отведенное ему место, поправив на себе пиджак и начал разговаривать с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп всего лишь следовал заранее согласованной схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО на их коллективной фотографии.

Черногория официально станет членом НАТО 5 июня, когда состоится передача США, как хранителю Североатлантического договора, ратифицированного всеми странами НАТО протокола о вступлении этой страны.

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Трамп, Дональд Маркович, Душко
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