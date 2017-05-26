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Президент Эквадора призвал Ассанжа не вмешиваться в политику "дружественных стран"

Международная панорама
26 мая, 6:36 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Ленин Морено намерен предложить Лондону найти решение, которое позволит основателю WikiLeaks покинуть Великобритании и приехать в Эквадор или другую страну

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не должен делать политических заявлений, находясь в посольстве Эквадора в Лондоне. Такое мнение высказал в четверг президент южноамериканской страны Ленин Морено, вступивший в должность 24 мая.

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Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Досье

"Его положение не позволяет ему говорить о политике других стран, особенно о нашей", - цитирует Морено агентство AFP. По словам главы государства, он "уважительно" обратился к Ассанжу с просьбой "не вмешиваться ни в эквадорскую политику, ни в политику дружественных стран".

Морено также заявил, что предложит властям Великобритании найти решение, которое позволит основателю WikiLeaks покинуть территорию Соединенного Королевства и приехать в Эквадор или "в другую страну, в которой он захочет проживать".

19 мая прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании, однако он по-прежнему находится в посольстве Эквадора в Лондоне. В Скотланд-Ярде сообщили, что в отношении Ассанжа все еще действует ордер на арест, выданный Магистратским судом Вестминстера после того, как основатель WikiLeaks не явился на слушания в 2012 году.

В Швеции Ассанж обвинялся в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании продолжалось до 19 мая 2017 года.

19 июня 2012 года создатель Wikileaks, родившийся в 1971 году в австралийском городе Таунсвилле (штат Квинсленд), попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Выдвинутые обвинения он отвергал и называл их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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Персоны
Морено, Ленин Ассанж, Джулиан
Темы
Дело Ассанжа и WikiLeaks
Страны
Эквадор Великобритания
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