В Китае казнили экс-советника администрации Внутренней Монголии

ПЕКИН, 26 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Смертный приговор в отношении бывшего заместителя главы комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) автономного района Внутренняя Монголия Чжао Липина был приведен в исполнение утром. Как сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), чиновник был обвинен в совершении ряда крупных преступлений.

Приговор чиновнику был вынесен в конце февраля народным судом провинции Шаньси (Северный Китай) повторно в ответ на апелляцию. В ноябре прошлого года Чжао Липин был лишен всех правительственных полномочий с конфискацией личного имущества на сумму 2 млн юаней (более $291 тыс.), а также приговорен к смертной казни.

Ранее суд признал весомыми доказательства по обвинениям, выдвинутым в адрес чиновника, которому в вину вменяется преднамеренное убийство, совершенное в марте 2015 года. Помимо этого Чжао Липин уличен в получении взяток на общую сумму 23,6 млн юаней ($3,4 млн).

Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. На состоявшемся в ноябре того же года XVIII съезде КПК борьба с коррупцией и нарушениями дисциплины среди чиновников была объявлена одной из главных партийных и государственных задач. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники различного уровня лишились своих постов и были отправлены за решетку. При выявлении особо тяжелых преступлений работники государственных органов власти в Китае могут быть подвергнуты высшей мере наказания.