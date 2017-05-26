Полиция задержала трех подозреваемых в причастности ко взрыву в Индонезии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полиция Индонезии задержала трех человек по подозрению в причастности к произошедшему на этой неделе теракту в Джакарте. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, задержания были произведены в городе Бандунг (провинция Западная Ява).

В среду 24 мая террористы-смертники привели в действие две бомбы на автобусной станции на востоке индонезийской столицы. В результате теракта погибли трое полицейских. 10 человек, в том числе пять сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. Ответственность за теракт взяла не себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).