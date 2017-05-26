Telegraph: исполнитель теракта в Манчестере мог изготовить вторую бомбу

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди мог изготовить второе взрывное устройство, которое сейчас находится у связанных с ним террористов. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в силах безопасности.

Полицейские, проводившие обыски в доме Абеди, обнаружили настоящую фабрику по производству бомб с огромным количеством взрывчатых веществ и других компонентов. "Мы не исключаем, что он мог изготовить две или три бомбы", - приводит газета слова источника в силах безопасности, который предположил, что они оказались у других базирующихся в Великобритании экстремистов.

По сведениям электронной версии британской газеты Times, Абеди в течение года планировал атаку. Он открыл счет в банке около 12 месяцев назад, однако воспользовался им лишь для покупки гвоздей и винтов, которыми он впоследствии начинил бомбу, приведенную в действие на "Манчестер-Aрене". Для того, чтобы избежать подозрений, незадолго до поездки в Ливию в середине апреля, он два раза посетил расположенные в окрестностях Манчестера магазины "Сделай сам". По приезде из Ливии за неделю до совершения теракта злоумышленник арендовал квартиру в центре Манчестера, где, как утверждает газета, он и собрал взрывное устройство для теракта в здании стадиона.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Aрена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.