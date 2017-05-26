Таормина встретила лидеров G7 ярким солнцем и безлюдными пляжами

Городок Таормина, расположенный на побережье итальянского острова Сицилия, замер в ожидании саммита Группы семи, официальный старт которому будет дан через несколько часов. Военные и полицейские кордоны, многочисленные ограждения, рамки металлоискателей, вертолеты в воздухе и снайперы на крышах напоминают, что город перешел фактически на осадное положение, готовясь обеспечить достойный и безопасный прием лидеров семи наиболее индустриально развитых стран мира — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Мертвый сезон в мае

Особенно сильное впечатление производят абсолютно пустые пляжи. Было бы дело в декабре или январе, когда в воду можно заходить разве что по очень большому желанию, да и то в гидрокостюме, отсутствие людей на пляжах было бы объяснимо. Но жарким майским днем пустынные километры береговой линии в обрамлении пальм с широкими листьями насыщенно-зеленого цвета, залитые ярким солнцем, выглядят странно.

Обратно в реальность возвращают военные, которые с автоматами наперевес внимательно вглядываются в линию горизонта, укрывшись от жарких солнечных лучей под желтым пляжным зонтом. Каждые 10 минут по морю проносятся полицейские на водных мотоциклах, а военных кораблей и катеров так много, что сосчитать их не получается.

Идея провести саммит "семерки" в Таормине принадлежит бывшему итальянскому премьер-министру Маттео Ренци, который подал в отставку в декабре прошлого года — всего за пять месяцев до того момента, как его задумка была воплощена в жизнь. Тогда он пояснил, что подобный выбор продиктован целью изменить привычное и распространенное мнение о том, что южный остров — отсталый регион Италии, где процветает мафия ("коза ностра"). Ренци настоял на том, чтобы лидеры "семерки" собрались не в его родной Флоренции, мэром которой он был в прошлом, а именно на Сицилии.

И теперь, с легкой руки молодого политика в течение двух дней лидеры Группы семи будут обсуждать мировые проблемы, уединившись в фешенебельном отеле "Сан-Доменико", иногда перемещаясь в не менее шикарный отель "Тимео" на деловые обеды и ужины или, в рамках культурной программы, в Греческий театр, возведенный в III веке до нашей эры. Именно на фоне колонн с двухтысячной историей, кстати, будет сделано фото участников саммита.

Учитывая, что на встречу приглашены лидеры пяти африканских стран — Туниса, Нигера, Нигерии, Эфиопии и Кении, а также высокопоставленные чиновники ЕС, главы ООН, МВФ и ряда других международных организаций, число гостей примерно в три раза превышает численность населения городка, в котором проживает чуть более 10 тыс. человек. Подготовка к саммиту велась, по доброй итальянской традиции, до последней минуты. Накануне корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как под охраной полиции подстригались кусты на трассе, соединяющей аэропорт Катании и Таормину. А до этого одну из дорог в центре города пришлось специально расширять, чтобы смог проехать кортеж американского президента — в Риме, где Дональд Трамп был за несколько дней до этого, он насчитывал до 60 автомобилей.

Журналисты: "дольче вита" без права на встречи

Журналистам, которые прибыли со всего мира освещать 43-й по счету саммит "семерки", выделили рабочие места в соседнем с Таорминой городке Джардини-Наксос. В распоряжении работников СМИ оказались несколько залов комфортабельного отеля, выходящего на Ионическое море, неограниченный доступ к воде, газировке и даже местному белому и красному вину, кофе, блюдам сицилийской кухни. Чего нет, так это непосредственно доступа к мировым лидерам.

"Вы из пула одного из участников?", — вопросом на вопрос ответила одна из работающих в пресс-центре девушек, когда корреспондент ТАСС поинтересовался у нее, каким образом можно было бы приблизиться к президенту США Дональду Трампу, его французскому коллеге Эмманюэлю Макрону или, скажем, премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Узнав, что российский корреспондент не входит в пул ни одного из лидеров G7, она с сожалением покачала головой и приветливо указала рукой на установленные за ее спиной огромные экраны. На них обещают показывать все, что происходит в расположенном всего в паре километрах "городе на холме", как называл Таормину в своих произведениях американский писатель Эрнест Хемингуэй (1899-1961).

Виртуальная реальность саммита

Журналистам же не остается ничего иного, как находиться за оградой пятизвездочного отеля, пребывать в мире этой виртуальной реальности, внимательно всматриваясь в экраны. На них иногда показывают самолеты участников саммита, приземляющиеся на расположенной поблизости военной базе Сигонелла.

Одна из самых важных тем для дискуссий в зале для прессы, помимо работы, — как вернуться на "материк". Дело в том, что в воскресенье, когда большинство приехавших наметили отбытие, профсоюзы сотрудников Управления гражданской авиации и часть персонала авиакомпании Alitalia объявили о забастовке. Как ожидается, многие рейсы, начиная с 10:00 (11:00 мск) 28 мая, будут отменены. Руководство компании пытается "раскидать" пассажиров по более ранним рейсам, для чего даже уже есть распоряжение заменить самолеты на более вместительные, но службы аэропорта Катании предупреждают, что задержки вылетом могут растянуться на 24 часа.

"Сицилийский Капри"

Впрочем, эта вынужденная задержка может, наоборот, оказаться для многих отличной возможностью познакомиться поближе с "сицилийским Капри". Именно так Таормину, считающуюся "витриной" Сицилии, окрестили по названию острова в Неаполитанском заливе, который еще в 20-е годы прошлого века стал синонимом роскошного отдыха и сладкой жизни. Некогда греческая колония Таормина, основанная в V веке до н.э., знаменита великолепным театром III века до н.э., из которого открывается великолепный вид на окружающее море и вулкан Этна, крупнейший действующий в Европе.

Гламурный блеск Таормине придает кинофестиваль, который проходит здесь каждый июнь. В разные годы его гостями были выдающиеся деятели итальянского и мирового кинематографа, в том числе Витторио де Сика, Федерико Феллини, Ингрид Бергман, Анна Маньяни, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Софи Лорен, Моника Витти, Грегори Пек, Вуди Аллен, Джек Николсон.

Русский след

Есть в Таормине и русский след. В память о посещении Сицилии здесь был открыт бюст последнему российскому императору Николаю II. Бывала в Таормине и поэтесса Анна Ахматова - она приезжала сюда в 1964 году, за два года до смерти, получать престижную международную премию в области поэзии ("Этна-Таормина"). Сначала власти назвали одну из аллей ее именем, а в 2015 году был открыт бюст "великой княгине русской поэзии", как называли ее итальянцы.

Илья Дмитрячев