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СМИ: два журналиста погибли в результате обстрела в Йемене

Международная панорама
26 мая, 10:07 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 26, мая. /ТАСС

По информации Sky News Arabia, журналисты попали под обстрел мятежников-хуситов к востоку от города Таиз

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 26 мая. /ТАСС/. Двое фотожурналистов погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела на юго-западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, журналисты попали под обстрел мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") к востоку от города Таиз.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.

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