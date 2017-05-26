Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американский конгрессмен предложил создать фонд противодействия влиянию Москвы

Международная панорама
26 мая, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

На создание такого фонда конгрессмен-демократ от штата Калифорния Салюд Карбахаль предлагает выделить по меньшей мере $100 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Салюд Карбахаль

Салюд Карбахаль

© Tom Williams/CQ Roll Call

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Салюд Карбахаль предложил учредить фонд для противодействия влиянию Москвы, которая, по его мнению, ведет "подрывную деятельность". Соответствующий законопроект 22 мая был направлен на рассмотрение в комитет Конгресса США, текст документа размещен на сайте политика.

"Российская Федерация использует ряд военных, виртуальных, разведывательных и экономических тактик с целью ослабить демократические институты США, разделить Европу и США, разделить Европу изнутри, подорвать деятельность таких организаций, как НАТО и ЕС, а также принудить партнеров сотрудничать с ней", - утверждается в документе.

На создание такого фонда Карбахаль предлагает выделить по меньшей мере $100 млн. Помимо того, законопроект также предусматривает подготовку Госдепартаментом доклада для Конгресса США, который будет содержать оценку "подрывной деятельности" России.

Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, начали регулярно появляться в американских и европейских СМИ после того, как в июле прошлого года на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии. Спецслужбы США выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны стояла Москва. Сама Россия не раз на самом высоком уровне опровергала домыслы о своем вмешательстве в политические процессы в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
3
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
4
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
5
Следы внеземной жизни могут быть найдены на внешней поверхности МКС
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Два детеныша краснокнижных толстых лори родились в Московском зоопарке
Темы дня
Загрузка...
Реклама