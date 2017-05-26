Американский конгрессмен предложил создать фонд противодействия влиянию Москвы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Салюд Карбахаль предложил учредить фонд для противодействия влиянию Москвы, которая, по его мнению, ведет "подрывную деятельность". Соответствующий законопроект 22 мая был направлен на рассмотрение в комитет Конгресса США, текст документа размещен на сайте политика.

"Российская Федерация использует ряд военных, виртуальных, разведывательных и экономических тактик с целью ослабить демократические институты США, разделить Европу и США, разделить Европу изнутри, подорвать деятельность таких организаций, как НАТО и ЕС, а также принудить партнеров сотрудничать с ней", - утверждается в документе.

На создание такого фонда Карбахаль предлагает выделить по меньшей мере $100 млн. Помимо того, законопроект также предусматривает подготовку Госдепартаментом доклада для Конгресса США, который будет содержать оценку "подрывной деятельности" России.

Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, начали регулярно появляться в американских и европейских СМИ после того, как в июле прошлого года на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии. Спецслужбы США выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны стояла Москва. Сама Россия не раз на самом высоком уровне опровергала домыслы о своем вмешательстве в политические процессы в США.