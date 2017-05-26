СМИ: Макрон намерен твердо отстаивать интересы Франции на встрече с Путиным

ВЦИОМ: более 70% россиян хотели бы поклониться мощам Николая ЧудотворцаОбщество 26 мая, 11:18
Ученые разработали софт для отслеживания вымирающих видовСоциальная ответственность 26 мая, 11:18
Яровая: итоги опроса об отношении американцев к РФ говорят о дефиците правды в СШАПолитика 26 мая, 11:12
Комитет Думы одобрил ключевые поправки в проект о реновацииОбщество 26 мая, 11:12
СМИ: Макрон намерен твердо отстаивать интересы Франции на встрече с ПутинымМеждународная панорама 26 мая, 11:10
Лысаков считает разумным предложение СПЧ об административной амнистииПолитика 26 мая, 11:04
Наводнения могут стать обычным явлением на ГавайяхСоциальная ответственность 26 мая, 11:00
Американский конгрессмен предложил создать фонд противодействия влиянию МосквыМеждународная панорама 26 мая, 10:53
Профессор из Австралии курирует уникальную научную лабораторию нейрогепатологии на УралеНовости партнеров 26 мая, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен твердо отстаивать интересы Франции на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 29 мая в Версале. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер в эфире государственной радиостанции France Info.
"Я могу заверить, что президент Франции примет твердую позицию для защиты интересов республики", - сказал Кастанер. При этом он подчеркнул, что диалог не означает обязательное равнение друг на друга.
По словам Кастанера, выставка, которая откроется в Версале на следующей неделе, является "хорошим поводом для встречи" двух глав государств.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон примет Путина в Версале 29 мая. В официальном заявлении администрации французского президента уточнялось, что эта встреча будет приурочена к открытию в королевском дворце большой выставки, посвященной первому визиту во Францию царя всея Руси Петра I, состоявшемуся в 1717 году. "Эта выставка, подготовленная в сотрудничестве с санкт- петербургским музеем Эрмитаж, ознаменует 300-летие дипломатических отношений между Францией и Россией", - отметили в Елисейском дворце.