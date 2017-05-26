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СМИ: Макрон намерен твердо отстаивать интересы Франции на встрече с Путиным

Международная панорама
26 мая, 11:10 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер заявил, что диалог не означает обязательное равнение друг на друга

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Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© EPA/PHILIPPE WOJAZER/POOL

ПАРИЖ, 26 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен твердо отстаивать интересы Франции на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 29 мая в Версале. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер в эфире государственной радиостанции France Info.

"Я могу заверить, что президент Франции примет твердую позицию для защиты интересов республики", - сказал Кастанер. При этом он подчеркнул, что диалог не означает обязательное равнение друг на друга.

По словам Кастанера, выставка, которая откроется в Версале на следующей неделе, является "хорошим поводом для встречи" двух глав государств.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон примет Путина в Версале 29 мая. В официальном заявлении администрации французского президента уточнялось, что эта встреча будет приурочена к открытию в королевском дворце большой выставки, посвященной первому визиту во Францию царя всея Руси Петра I, состоявшемуся в 1717 году. "Эта выставка, подготовленная в сотрудничестве с санкт- петербургским музеем Эрмитаж, ознаменует 300-летие дипломатических отношений между Францией и Россией", - отметили в Елисейском дворце.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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