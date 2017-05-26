Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следствие по делу блогера Лапшина завершено

Международная панорама
26 мая, 11:19 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева

По словам адвоката Эдуарда Чернина, Александр Лапшин все еще находится в медпункте следственного изолятора, куда был помещен в середине апреля с диагнозом тахикардия

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКУ, 26 мая. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Следствие по уголовному делу блогера Александра Лапшина, содержащегося в бакинском следственном изоляторе номер 1, завершено. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил его адвокат Эдуард Чернин.

"Да, следствие завершилось. После праздников (имеется в виду День Республики, который отмечается в Азербайджане 28-29 мая - прим. ТАСС) материалы дела будут представлены для ознакомления Лапшину и мне, а затем отправлены на рассмотрение суда", - сказал адвокат.

По его словам, Лапшин все еще находится в медпункте следственного изолятора, куда был помещен в середине апреля с диагнозом тахикардия. "Я только что встречался с ним (Лапшиным), состояние его нормальное", - отметил Чернин.

Блогер, который имеет российское, украинское и израильское гражданства, был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нагорно-карабахский конфликт
Страны
Армения Азербайджан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
3
Следы внеземной жизни могут быть найдены на внешней поверхности МКС
4
Два детеныша краснокнижных толстых лори родились в Московском зоопарке
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама