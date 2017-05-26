FT: Мэй выступает за блокировку экстремистских материалов в интернете

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает необходимым разработку международного кода, позволяющего блокировать пользователей интернет-сайтов, размещающих материалы экстремистского характера. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на британские официальные лица в преддверии выступления главы британского правительства на саммите "семерки" в Таормине.

В усилиях по искоренению терроризма необходимо также, чтобы компании IT-индустрии совершенствовали технические инструменты для выявления опасных материалов и информировали об их появлении власти, считает глава британского кабинета.

"Мы также хотели бы видеть уточненные директивы в отношении того, что считать опасными материалами, - цитирует издание представителя британского правительства. - Те, кто не соблюдают эти рекомендации, должны быть привлечены к ответственности".

"Угроза, с которой мы сталкиваемся, растет, - отметил он. - Поскольку ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) сдает позиции в Ираке и Сирии, сражение перемещается с поля битвы в интернет".

Ранее четыре гиганта IT-индустрии - Google, Microsoft, Twitter и Facebook пообещали объединить с британскими властями усилия с целью искоренения призывов к терроризму в интернет-пространстве. Согласно совместному заявлению представителей руководства этих компаний по итогам их встречи с главой МВД Эмбер Радд в марте 2017 года, растущий обмен "компаниями передовым опытом друг с другом может усовершенствовать коллективный ответ на этот вызов".

Технологические гиганты также обозначили две дальнейшие цели своего сотрудничества: оказание поддержки "младшим" компаниям в борьбе с террористическим контентом и "продвижение альтернативных материалов" контрпропагандистского плана через общественные организации.