Sky: Великобритания должна признать, что ее усилия по борьбе с терроризмом не работают

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ЛОНДОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания должна признать, что объявленная война международному терроризму, не приносит ожидаемых результатов. Об этом говорится в речи лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, с которой он выступит в рамках своей предвыборной кампании, информирует телеканал Sky News.
"Мы должны быть в достаточной степени мужественными, чтобы признать, что "война с террором" просто не работает. Нам нужен более разумный способ для нивелирования этой угрозы, исходящей из стран, которые взращивают террористов и порождают терроризм", - считает Корбин.
"Многие эксперты, включая специалистов нашей разведки и служб безопасности, указали на связь между войнами, которые поддерживает наше правительство, и терроризмом здесь у нас дома. Эта оценка никоим образом не уменьшает вины тех, кто нападет на наших детей. Эти террористы понесут ответственность за свои действия", - говорится в речи.
По мнению лидера британских лейбористов, "обоснованное понимание причин появления терроризма является неотъемлемой частью эффективного ответа, который позволит защитить народ, который борется, а не подпитывает терроризм".
Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия сократила до 5% отрыв от лидирующей в рейтинге популярности правящей Консервативной партии в преддверии всеобщих парламентских выборов. Популярность лейбористов среди избирателей возросла до 38%, в то время как за консерваторов собираются проголосовать 43% опрошенных. Опрос общественного мнения, выполненный социологической служба YouGov ("Ю-гав") по заказу газеты Times, проводился в период 24-25 мая после теракта в Манчестере.
Досрочные всеобщие парламентские выборы пройдут в Соединенном Королевстве 8 июня.