Южная Корея впервые за год разрешила отправку в КНДР гуманитарного груза

СЕУЛ, 26 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Министерство объединения Республики Корея впервые после начала работы нового правительства выдало разрешение на посещение КНДР членами гуманитарной организации. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель ведомства Ли Ю Чжин.

"Разрешение получила гуманитарная организация "Движение помощи соотечественникам с Севера", которая планирует передать КНДР медикаменты для борьбы с малярией", - заметил он. Ли Ю Чжин при этом оговорился, что, несмотря на готовность взаимодействовать с Пхеньяном в гуманитарной сфере, правительство Республики Корея продолжит "жестко противодействовать северокорейским военным провокациям". Он рассказал, что Минобъединения будет гибко подходить к вопросу подобных контактов с Севером, соблюдая санкции в отношении Пхеньяна, введенные ранее на международном уровне.

Чиновник добавил, что в министерстве в настоящее время на рассмотрении находятся 19 проектов межкорейского сотрудничества, предложенные различными гуманитарными организациями.

Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин ранее неоднократно заявлял о необходимости налаживания отношений с Севером и возобновления контактов, практически полностью замороженных с начала прошлого года.