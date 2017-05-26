Южная Корея впервые за год разрешила отправку в КНДР гуманитарного груза

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СЕУЛ, 26 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Министерство объединения Республики Корея впервые после начала работы нового правительства выдало разрешение на посещение КНДР членами гуманитарной организации. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель ведомства Ли Ю Чжин.
"Разрешение получила гуманитарная организация "Движение помощи соотечественникам с Севера", которая планирует передать КНДР медикаменты для борьбы с малярией", - заметил он. Ли Ю Чжин при этом оговорился, что, несмотря на готовность взаимодействовать с Пхеньяном в гуманитарной сфере, правительство Республики Корея продолжит "жестко противодействовать северокорейским военным провокациям". Он рассказал, что Минобъединения будет гибко подходить к вопросу подобных контактов с Севером, соблюдая санкции в отношении Пхеньяна, введенные ранее на международном уровне.
Чиновник добавил, что в министерстве в настоящее время на рассмотрении находятся 19 проектов межкорейского сотрудничества, предложенные различными гуманитарными организациями.
Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин ранее неоднократно заявлял о необходимости налаживания отношений с Севером и возобновления контактов, практически полностью замороженных с начала прошлого года.